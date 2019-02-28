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Четверг, 28.02.2019
Когда кот с хозяином на одной волне
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Когда кот с хозяином на одной волне

У этих животных потрясающее взаимопонимание с их людьми! Разделение интересов, один стиль жизни! Хорошо, если кот и хозяин живут на одной волне, и любят делать одни вещи. И наоборот, просто прекрасно, когда хозяин не любит что-то так же сильно, как и его кот. Мы подобрали для Вас прекрасные доказательства того, что кот и хозяин – одно целое.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Кот, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Прикол.
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