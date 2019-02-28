Убойные фотографий из жизни очень эпатажных мужчин Как-то так сложилось в этом мире, что именно сильная половина человечества традиционно притягивает к себе всевозможные казусы. Если поверить в это утверждение трудно, то стоит взглянуть на новый обзор, герои которого, судя по всему, делают это намеренно. Впрочем, не заметить их эпатаж будет довольно проблематично. Приятного просмотра и хорошего настроения.