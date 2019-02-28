Неловкие котейки, чьим хозяевам пришлось спасать своих питомцев Кошка – самое грациозное животное, говорили они Ага, и умнейшее! Только вот любят подурачиться… Собрали ржачную подборку котов, у которых что-то перемкнуло в голове, и они ведут себя как идиоты.