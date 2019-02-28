Смешные фото: забавные животные, которые спят в самых неожиданных местах Животные нуждаются в 12-16 часах ежедневного сна. А еще у них есть удивительная особенность засыпать в любом положении. Уснуть в раковине? Не проблема! В маленькой коробочке? Еще лучше. Представляем вам подборку животных, заснувших в самых необычных местах.