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Смешные фото: забавные животные, которые спят в самых неожиданных местах
Животные нуждаются в 12-16 часах ежедневного сна. А еще у них есть удивительная особенность засыпать в любом положении. Уснуть в раковине? Не проблема! В маленькой коробочке? Еще лучше. Представляем вам подборку животных, заснувших в самых необычных местах.
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