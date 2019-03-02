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Смешные питомцы: фотографии, которые доказывают почему мы так любим котиков
Когда дело доходит до кошек, все соглашаются, что их поведение часто можно назвать несколько необычным. Они непредсказуемы, но никто не может отрицать, что они в высшей степени занимательны. Однако вместо того, чтобы попытаться расшифровать кошачье поведение и немного приблизиться к разгадке тайн жизни этих домашних любимцев, лучше просто принять их поведение как должное. Ну, и посмотреть эти фотографии, которые объясняют, почему эти пушистики так прекрасны!
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