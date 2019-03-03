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Невероятно смешные обломные отражения, которые поднимут вам настроение
Сделать хорошее фото не так-то просто. А иногда еще и отражения могут сыграть с фотографирующим очень злую шутку… Проверьте сами!
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