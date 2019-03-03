Уморительные животные, включившие режим "обиженки"

Если друзья наши меньшие умеют радоваться появлению близких, вилять хвостиком от счастья или мурлыкать от удовольствия, то логично предположить, что чувства горечи, грусти и даже обиды им тоже не чужды…