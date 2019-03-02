Кто не спрятался, я не виноват: абсолютные чемпионы по игре в прятки

В прятки играли еще наши родители в детстве, и, скорее всего, в эту игру будут играть и наши внуки. Малыши просто обожают эту забаву, несмотря на то что порой не до конца понимают правила. Мы собрали 16 фотографий детей, которые думают, что отлично спрятались. Смотрите и умиляйтесь вместе с нами.