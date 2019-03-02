Не только лечат: у врачей тоже блестящее чувство юмора

Медицина — это та область, в которой без юмора не обойтись. Потому что от всех этих диагнозов, больных, справок, анализов, медосмотров, "мне только спросить" и прочей суматохи, которой наполнены рабочие будни врачей, можно сойти с ума. Как все это появляется — сознательно или не очень, — мы не знаем. Поэтому просто наслаждаемся.