Доказательства того, что китайская мода самая безумная и смешная

Несколько лет назад парень по имени Алекс переехал в Шанхай, который поразил его количеством странных вещей, которые он встречал каждый день на улицах китайского мегаполиса. Обилие китайских странностей подтолкнуло его на создание страницы в Инстаграме под названием "Shanghai Observed" ("Шанхайский наблюдатель"). Особенно его забавляла китайская мода, в частности странные и абсурдные надписи на футболках на английском языке, прочитать которые, казалось бы, китайцы не в силах.