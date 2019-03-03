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Воскресенье, 03.03.2019
Доказательства того, что китайская мода самая безумная и смешная
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Доказательства того, что китайская мода самая безумная и смешная

Несколько лет назад парень по имени Алекс переехал в Шанхай, который поразил его количеством странных вещей, которые он встречал каждый день на улицах китайского мегаполиса. Обилие китайских странностей подтолкнуло его на создание страницы в Инстаграме под названием "Shanghai Observed" ("Шанхайский наблюдатель"). Особенно его забавляла китайская мода, в частности странные и абсурдные надписи на футболках на английском языке, прочитать которые, казалось бы, китайцы не в силах.
Фото: umoritelno.com
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Мода, Китайцы, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Прикол.
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