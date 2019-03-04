Скачать
Понедельник, 04.03.2019
Шокирующие 3D-модели известных персонажей, чей вид покроет вас мурашками
1 / 17

Шокирующие 3D-модели известных персонажей, чей вид покроет вас мурашками

Мигель Васкес или marvelous_mikee, как мужчина величает себя в интернете, занимается очень опасными вещами. Нет, он не увлечен скалолазанием и не ловит крокодилов, однако продукт его вида деятельности способен навредить простым гражданам. Дело в том, что Мигель переносит персонажей мультиков в реальность с помощью 3D-печати. Но его фигурки не просто объемные, их не просто можно потрогать - они еще и максимально очеловечены. Причем в самом пугающем смысле. Как выглядел бы Гомер Симпсон, живи он в реальности? У него, наверняка, не было бы таких выпуклых глаз и неандертальской формы головы, скажете вы. Но Мигель Васкес так не считает, поэтому его модели перенесены в реальный мир со всеми своими мультяшными изгибами и гипертрофированностью.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Смех, Шок, Мигель Васкес, Веселье, Прикол, Трэш, 3D-модели, Marvelous_mikee.
18:07 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь