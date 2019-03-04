Шокирующие 3D-модели известных персонажей, чей вид покроет вас мурашками Мигель Васкес или marvelous_mikee, как мужчина величает себя в интернете, занимается очень опасными вещами. Нет, он не увлечен скалолазанием и не ловит крокодилов, однако продукт его вида деятельности способен навредить простым гражданам. Дело в том, что Мигель переносит персонажей мультиков в реальность с помощью 3D-печати. Но его фигурки не просто объемные, их не просто можно потрогать - они еще и максимально очеловечены. Причем в самом пугающем смысле. Как выглядел бы Гомер Симпсон, живи он в реальности? У него, наверняка, не было бы таких выпуклых глаз и неандертальской формы головы, скажете вы. Но Мигель Васкес так не считает, поэтому его модели перенесены в реальный мир со всеми своими мультяшными изгибами и гипертрофированностью.