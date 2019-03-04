Популярный блогер пародирует снимки известных личностей в Instagram Порой, листая ленту в Инстаграме, мы наталкиваемся на необычные фотографии звезд. Остановимся на пару секунд, посмеемся, поставим лайк и дальше пойдем изучать новые посты. Однако Юрий Истерика, веселый блогер, решил прикольнуться, парадируя звезд в Инстаграм. Для создания образа и атмосферы блогер использует всё, что есть у него под рукой - краски, щетки, еду, стульчак от унитаза и друзей. А началось его увлекательное хобби так: он увидел фотографию одной знаменитости, которая держала тарелку, и Юрию ну очень эта тарелка напоминала раковину - так родилась первая идея.