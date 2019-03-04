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Понедельник, 04.03.2019
Популярный блогер пародирует снимки известных личностей в Instagram
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Популярный блогер пародирует снимки известных личностей в Instagram

Порой, листая ленту в Инстаграме, мы наталкиваемся на необычные фотографии звезд. Остановимся на пару секунд, посмеемся, поставим лайк и дальше пойдем изучать новые посты. Однако Юрий Истерика, веселый блогер, решил прикольнуться, парадируя звезд в Инстаграм. Для создания образа и атмосферы блогер использует всё, что есть у него под рукой - краски, щетки, еду, стульчак от унитаза и друзей. А началось его увлекательное хобби так: он увидел фотографию одной знаменитости, которая держала тарелку, и Юрию ну очень эта тарелка напоминала раковину - так родилась первая идея.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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Instagram, Смех, Пародия, Шутка, Веселье, Прикол, Юрий Истерика.
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