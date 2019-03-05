Эпичные сообщения от таксистов, которые рассмешат любого В современном мире вот так взять и уехать куда-нибудь - не проблема. Стоит только вызвать такси, которое подъедет к вам за несколько минут. Но насколько бы не были круты эти приложения и авто, таксисты все же остались такими, какими были в советское время.