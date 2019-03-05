Черный юмор и отсутствие слов: комиксы от французского иллюстратора Представляем вам французского художника Реми Ласко, который в Инстаграме известен под ником remi_lascault. Реми с детства рисовал комиксы, а около года назад нашел свой собственный стиль. Его работы отличаются от других отсутствием слов и щепоткой черного юмора. Свои остроумные шутки художник умещает на коллаже из 4 картинок, создавая маленькую историю.