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Вторник, 05.03.2019
Черный юмор и отсутствие слов: комиксы от французского иллюстратора
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Черный юмор и отсутствие слов: комиксы от французского иллюстратора

Представляем вам французского художника Реми Ласко, который в Инстаграме известен под ником remi_lascault. Реми с детства рисовал комиксы, а около года назад нашел свой собственный стиль. Его работы отличаются от других отсутствием слов и щепоткой черного юмора. Свои остроумные шутки художник умещает на коллаже из 4 картинок, создавая маленькую историю.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Комиксы, Instagram, Смех, Шутки, Юмор, Позитив, Радость, Веселье, Прикол, Черный юмор, Реми Ласко, remi_lascault.
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