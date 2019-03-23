Мода: что-то пошло не так или как модники сошли с ума

Мы вам очень завидуем, если вы ещё не встречали таких модников в реальной жизни. Но они сейчас везде: на улице, в метро, в очереди магазина! Так что воспринимайте эту подборку как подготовку к реальной жизни Поехали!