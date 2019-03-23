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Воскресенье, 24.03.2019
Мода: что-то пошло не так или как модники сошли с ума
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Мода: что-то пошло не так или как модники сошли с ума

Мы вам очень завидуем, если вы ещё не встречали таких модников в реальной жизни. Но они сейчас везде: на улице, в метро, в очереди магазина! Так что воспринимайте эту подборку как подготовку к реальной жизни Поехали!
wuzzup.ru
Фото:wuzzup.ru
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09:17 Сб, 23 Март 2019 Телеграф
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