Просто лакшери: уморительные снимки сельской жизни "Мы живем в самом прекрасном селе на свете, а все города нам просто завидуют!" Наверно, с таким девизом и идут по жизни герои нашей очередной подборки о жизни сельчан. И вообще - кто не жил в деревне, тот жизни не видел.