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Воскресенье, 24.03.2019
Просто лакшери: уморительные снимки сельской жизни
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Просто лакшери: уморительные снимки сельской жизни

"Мы живем в самом прекрасном селе на свете, а все города нам просто завидуют!" Наверно, с таким девизом и идут по жизни герои нашей очередной подборки о жизни сельчан. И вообще - кто не жил в деревне, тот жизни не видел.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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Село, Смех, Настроение, Шутки, Позитив, Радость, Сельская жизнь, Прикол, Хохот.
12:28 Сб, 23 Март 2019 Телеграф
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