Животные - гении маскировки: забавные снимки, которые обязательно поднимут вам настроение Вы уже не раз видели, что вытворяют в доме очаровательные питомцы, но что происходит, когда ваше домашнее животное вдруг решает немного отдохнуть, да так, чтобы его никто не беспокоил? Правильно, они маскируются на фоне окружающих вещей! Идеально слившись с фоном, они становятся почти незаметными, и их владельцы зачастую подолгу не могут их найти.