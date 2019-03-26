Горе-дизайнеры: очень "удачные" варианты обустройства ванной и туалета Что должно быть самым главным в обустройстве туалета и ванной комнаты? Чтобы человеку там было комфортно! Глядя на эти образчики дизайна, понимаешь, что их создатели немножечко недодумали или перестарались.