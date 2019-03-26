Грамотность не в почете: смешные опечатки в объявлениях

В последнее время все чаще можно обнаружить, что грамотность уже не в почете. Как в Интернете, так и в обычной жизни вокруг нас постоянно встречаются глупые ошибки и досадные опечатки. Особенно смешные "очепятки" - в рекламе и объявлениях. Больше забавных картинок смотрите далее в нашем обзоре.