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Среда, 27.03.2019
Грамотность не в почете: смешные опечатки в объявлениях
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Грамотность не в почете: смешные опечатки в объявлениях

В последнее время все чаще можно обнаружить, что грамотность уже не в почете. Как в Интернете, так и в обычной жизни вокруг нас постоянно встречаются глупые ошибки и досадные опечатки. Особенно смешные "очепятки" - в рекламе и объявлениях. Больше забавных картинок смотрите далее в нашем обзоре.
Фото: jumornoj.temaretik.com
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23:25 Вт, 26 Март 2019 Телеграф
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