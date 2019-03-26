Смех до слез: эти люди не по наслышке знают, что такое неудачный день

Если вы считаете, что ваш день не задался с самого утра и все идет совсем не так, то не стоит отчаиваться, ведь подобное случается со всеми. Доказательством тому служит эта подборка, в которой собраны всевозможные фейлы, произошедшие с друзьями по несчастью.