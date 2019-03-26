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Среда, 27.03.2019
Странные детишки, которые поставят вас в тупик
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Странные детишки, которые поставят вас в тупик

Взрослые очень любят детей, в первую очередь из-за их незакомплексованности и свободы мышления, которые взрослые теряют по мере взросления. Дети живут в созданном ими мире и по собственным правилам. Но в этом и есть вся прелесть детства! Предлагаем вам забавную подборку фотографий детей, которые решили взорвать родителям и всем окружающим мозг своими странными действиями.
fototelegraf.ru
Фото: pixabay.com
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21:41 Вт, 26 Март 2019 Телеграф
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