Вам не показалось: смешные лица, скрытые в предметах быта

Для тех, кто постоянно видит лица в окружающих предметах, облаках, еде и тому подобном придумали термин, описывающий их состояние, и назвали его парейдолия. А если вы не понимаете о чем идет речь, то вспомните хотя бы лицо печального человека, которого все видят глядя на луну – классический пример парейдолии. Предлагаем вам взглянуть на забавные примеры этих зрительных иллюзий, которые окружают нас в повседневной жизни.