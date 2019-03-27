Мода от народа: шальные пассажиры метро Общественный транспорт является отличным способом передвижения для тех, у кого нет автомобиля, а также местом, где можно встретить самых колоритных и безбашенных персонажей, поведение и внешний вид которых порой очень удивляет. Похоже, некоторые из пассажиров не ощущают того, что вокруг них есть другие люди, да и то, что в принципе странно ездить в метро в образе царицы из старых добрых русских сказок, а также разезжать по подземке изображая Тони Монтану из фильма "Лицо со шрамом", а также нелепо надевать домашний халатик спускаясь в метро.