Маленькие очаровательные кролики, которые поднимут вам настроение А вы знали, что каждую четвертую субботу сентября отмечается международный день кролика? Да, мы тоже были удивлены. Поэтому если у вас дома живет этот очаровательный зверек, извинитесь перед ним и не забудьте напомнить ему, что он милашка. Привычными питомцами для большинства людей являются собаки и кошки, но почему-то многие забывают о кроликах, которые ничем не хуже всех остальных животных. Возможно, после этих фотографий вы захотите поселить у себя в доме такого же очаровашку.