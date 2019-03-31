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Воскресенье, 31.03.2019
Маленькие очаровательные кролики, которые поднимут вам настроение
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Маленькие очаровательные кролики, которые поднимут вам настроение

А вы знали, что каждую четвертую субботу сентября отмечается международный день кролика? Да, мы тоже были удивлены. Поэтому если у вас дома живет этот очаровательный зверек, извинитесь перед ним и не забудьте напомнить ему, что он милашка. Привычными питомцами для большинства людей являются собаки и кошки, но почему-то многие забывают о кроликах, которые ничем не хуже всех остальных животных. Возможно, после этих фотографий вы захотите поселить у себя в доме такого же очаровашку.
Фото: lapyhvost.umoritelno.com
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Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Картинки, Смешные картинки, Кролики, Милота.
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