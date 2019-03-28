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Четверг, 28.03.2019
Народное творчество безгранично: лучшие примеры
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Народное творчество безгранично: лучшие примеры

Как хорошо, что в нашей стране есть люди, у которых творчество в самой их сущности. Оно идет от сердца и дарит нам улыбки и серьезные мысли просто так, когда мы идем по улице или заходим в подъезд и магазин. Деревянный язык, на котором написаны все сообщения от официальных лиц: объявления и указатели, предупреждения и угрозы, совершенно не действует на людей. Но без такой информации не обойтись, поэтому народ берет дело в свои руки. Ведь сказанное своими словами, от людей и для людей, оказывается гораздо эффективнее и лучше справляется с задачей проинформировать или предостеречь. Там, где нет места официальному языку, есть место юмору и творчеству, чем и пользуется народ по полной программе.
Фото: jumor.temaretik.com
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