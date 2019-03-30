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Суббота, 30.03.2019
"Игра престолов": что было если бы все роли сериала сыграл Николас Кейдж
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"Игра престолов": что было если бы все роли сериала сыграл Николас Кейдж

Один из самых искусных актеров Голливуда Николас Кейдж сыграл в огромном количестве выдающихся фильмов. Однако, современная молодежь больше знает его по популярным мемам и приколам из интернета. Пожалуй, именно с Николасом Кейджом связано самое большое количество мемов и приколов в сети интернета. Блогер с ником CarlosDanger100 решил отдать дань памяти несравненным гримасам Кейджа и создал серию фотографий, где он используя фотошоп, заменил лица персонажей сериала "Игра престолов" на лица актера. Данная серия фотографий получила название "Cage of Thrones".
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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Смех, Игра престолов, Николас Кейдж, Подборка, Позитив, Радость, Веселье, Прикол, Серия снимков, "Cage of Thrones", CarlosDanger100.
11:27 Сегодня Телеграф
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