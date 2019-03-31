Позитивные очаровашки: снимки голдендудлей, которые пытаются вести себя как люди

Голдендудль - это помесь пуделя и золотистого ретривера. Эта порода отличается невероятной дружелюбностью, которой они очаровывают всех вокруг. Говорят, что голдендудли - идеальные няньки, так как они очень терпеливы и простят ребенку любые истязания. Владельцы этой породы постоянно делятся курьёзными снимками, показывая, что их питомцы не только красивые, но и очень забавные. Предлагаем вам взглянуть на этих очаровашек!