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Воскресенье, 31.03.2019
Позитивные очаровашки: снимки голдендудлей, которые пытаются вести себя как люди
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Позитивные очаровашки: снимки голдендудлей, которые пытаются вести себя как люди

Голдендудль - это помесь пуделя и золотистого ретривера. Эта порода отличается невероятной дружелюбностью, которой они очаровывают всех вокруг. Говорят, что голдендудли - идеальные няньки, так как они очень терпеливы и простят ребенку любые истязания. Владельцы этой породы постоянно делятся курьёзными снимками, показывая, что их питомцы не только красивые, но и очень забавные. Предлагаем вам взглянуть на этих очаровашек!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Собаки, Животные, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Веселье, Питомцы, Домашние любимцы, Умора, Прикол, Голдендудль.
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