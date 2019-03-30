Смех да и только: доказательства того, что быть мужем - тяжкий труд

Для мужчины стать мужем - это ответственное решение, к которому он долго готовится. Это целое мастерство, что нужно оттачивать: научиться покупать хозтовары, прибираться в доме или чинить технику.