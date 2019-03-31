15 примеров того, что делают собаки, когда вас нет дома

Когда мы уходим из дома, мы не слишком задумываемся, чем будут заняты в это время наши домашние любимцы. А для них наше отсутствие - самое активное время дня! Столько дел сделать надо, и желательно закончить до возвращения хозяина. Чем они занимались вы скорее всего все равно обнаружите, но дело уже будет сделанным. Специально для вас мы собрали примеры самых забавных проделок наших любимых собачек. Если что, не ругайте их сильно, они не со зла!