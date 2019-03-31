Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 31.03.2019
15 примеров того, что делают собаки, когда вас нет дома
1 / 15

15 примеров того, что делают собаки, когда вас нет дома

Когда мы уходим из дома, мы не слишком задумываемся, чем будут заняты в это время наши домашние любимцы. А для них наше отсутствие - самое активное время дня! Столько дел сделать надо, и желательно закончить до возвращения хозяина. Чем они занимались вы скорее всего все равно обнаружите, но дело уже будет сделанным. Специально для вас мы собрали примеры самых забавных проделок наших любимых собачек. Если что, не ругайте их сильно, они не со зла!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Смех, Юмор, Смешно, Веселье, Мемы, Смешное, Мем, Смеяться, Жизненно, Здорово, Чтобы посмеяться.
16:55 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь