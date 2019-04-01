В нужное время, в нужном месте: смешные стоп-кадры с животными

Наша свежая подборка с их участием непременно вызовет у вас улыбку, ведь на этих фото запечатлены самые забавные моменты. Отдельной похвалы заслуживает мастерство фотографов, так как словить особенный миг бывает очень и очень непросто. В общем, смотрите и веселитесь.