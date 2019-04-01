Смех да и только: парень из Африки смешно пародирует наряды знаменитостей

Funny Toheeb - актер, модель, художник и эстрадный артист, который воспроизводит дешевые версии нарядов знаменитостей, демонстрируя образы в своем аккаунте в Instagram. Он придумывает самые абсурдные образы знаменитостей из вещей, которые находит у себя дома.