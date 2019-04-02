В чем разница между 20 и 30-летними: смешные картинки об этом

Замечали ли вы, как меняется образ жизни, который вы вели в 20 лет и в 30 лет? Как изменились ценности, работа, праздники? Как в 20 лет вы готовы были веселиться до утра, а потом пойти на работу? Зачастую, мы даже не замечаем, в какой момент происходят изменения. Кажется, только вчера было 20, закрыл глаза и уже 30! И нет тех шумных вечеринок, вместо них детские праздники, в 22:00 вы собираетесь не на встречу с друзьями или в кино, а ложитесь спать, ведь завтра рано вставать, не было и мысли о морщинах или лишних килограммах, а теперь мысли об этом не дают покоя. Как меняется отношение к своему телу и внешнему виду в целом? Ну и, конечно же, изменилось окружение за это время.