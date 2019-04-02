Выборы Президента 2019
Скачать
Вторник, 02.04.2019
Курьезные доказательства несовместимости домашних питомцев и панорамной съемки
1 / 21

Курьезные доказательства несовместимости домашних питомцев и панорамной съемки

Ничто так не уродует животных, как стрижка руками хозяина и панорамная съёмка. Стоит только найти идеальное место для крутого панорамного снимка, как эти беспокойные животные сразу начинают ходить туда-сюда. Хотя, возможно это даже к лучшему, ведь благодаря этому на свет появляются уморительные животные, беспощадно исковерканные панорамной съёмкой. 20 животных, весело фотобомбящих панорамные снимки ждут вас далее.
4tololo.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Юмор, Приколы, Домашние питомцы, Панорамная съемка.
03:21 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь