Курьезные доказательства несовместимости домашних питомцев и панорамной съемки Ничто так не уродует животных, как стрижка руками хозяина и панорамная съёмка. Стоит только найти идеальное место для крутого панорамного снимка, как эти беспокойные животные сразу начинают ходить туда-сюда. Хотя, возможно это даже к лучшему, ведь благодаря этому на свет появляются уморительные животные, беспощадно исковерканные панорамной съёмкой. 20 животных, весело фотобомбящих панорамные снимки ждут вас далее.