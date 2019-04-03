|
|
"Удачные" детские снимки, которые пытались повторить с профессиональных фото
Блуждая по интернету в поисках чего-нибудь интересного, мы часто натыкаемся на красивые фотографии, которые дарят вдохновение и пробуждают желание повторить увиденное. Однако взглянув на эти снимки, у нас не возникает мыслей о том, как сложно фотографу было сделать его, как долго он выстраивал свет, как обрабатывал эту фотографию и каким мастерством обладал. И только когда мы пытаемся воссоздать эти снимки самостоятельно, то понимаем насколько это сложнее, чем кажется. Взгляните, к примеру, на эти детские фотографии, которые были сделаны профессиональными фотографами и которые пытались повторить те, кто не обладает таким же мастерством.
Исправляем ошибки интерьера: Как визуально увеличить пространство в комнате
Полезные советы по питанию для здоровой печени
Красота на подоконнике: комнатные растения, полезные для здоровья (Фото)
Свадьба должна быть запоминающейся: курьезные снимки с торжества
"Дарите детям впечатления": милая иллюстрация о детстве (Фото)
Прикольные картинки, которые точно поднимут вам настроение
Правдиво-саркастические открытки, в которых можно узнать себя
Какая стоимость самых крутых костюмов киношных супергероев
Прикольные демотиваторы, которые не дадут грустить
Сон вопреки всему: люди, которых сморило в самых неожиданных местах
Доза умиления: малыши редких видов животных (Фото)
Цифровые сюрреалистические фотоманипуляции от фотошоп-художника из США (Фото)
Здесь явно что-то не так: смешные и нелепые снимки из жизни
Маникюр 2019: универсальные, повседневные варианты дизайна ноготков (Фото)
Фэнтези для романтиков: топ книг где любовь переплетается с волшебством
Невероятно: случайные произведения искусства, созданные природой (Фото)
Киев-Баскет - Николаев: лучшие моменты матча (Фото)
Арсенал - Ньюкасл: лучшие моменты матча (Фото)
Жизненный юмор: смешные шутки, анекдоты и истории с просторов сети
Городские и уличные снимки от талантливого фотографа-самоучки с Австралии (Фото)
Маникюр 2019: страстный красный для жгучих представительниц прекрасного пола (Фото)
Вторая жизнь: интересные идеи, как преобразить старые вещи (Фото)
Лучше уже на лысо: люди, которым не повезло с парикмахером
Город обман: необычный, яркий и очень азартный Лас-Вегас (Фото)
Эффектные дамы: самые красивые девушки Джеймса Бонда (Фото)