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Среда, 03.04.2019
"Удачные" детские снимки, которые пытались повторить с профессиональных фото
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"Удачные" детские снимки, которые пытались повторить с профессиональных фото

Блуждая по интернету в поисках чего-нибудь интересного, мы часто натыкаемся на красивые фотографии, которые дарят вдохновение и пробуждают желание повторить увиденное. Однако взглянув на эти снимки, у нас не возникает мыслей о том, как сложно фотографу было сделать его, как долго он выстраивал свет, как обрабатывал эту фотографию и каким мастерством обладал. И только когда мы пытаемся воссоздать эти снимки самостоятельно, то понимаем насколько это сложнее, чем кажется. Взгляните, к примеру, на эти детские фотографии, которые были сделаны профессиональными фотографами и которые пытались повторить те, кто не обладает таким же мастерством.
Фото: jumor.temaretik.com
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