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Королевы на дороге: эпические смешные фейлы женщин за рулем
Несмотря на то, что женщины считаются более аккуратными водителями, чем мужчины, на дороге с ними случается всякое! Смешные и прикольные случаи женщин за рулем.
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