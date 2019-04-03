Когда оставил питомца с "другом": смешные ситуации У вас есть домашний питомец? С кем вы его оставляете, когда вам нужно ненадолго уехать? Сейчас существует множество вариантов, с кем оставить кошку или собаку, пока вас не будет: от гостиниц для животных до передержек. Но можно и попросить присмотреть за вашим четвероногим другом кого-то из друзей или родственников. Только, пожалуйста, не оставляйте их с такими людьми, как в этом посте! Если бы они были няньками, они бы точно не прошли экзамен! Зато то, что обнаружили хозяева этих животных, заставило их вдоволь посмеяться.