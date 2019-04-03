Выборы Президента 2019
Скачать
Среда, 03.04.2019
Когда оставил питомца с "другом": смешные ситуации
1 / 19

Когда оставил питомца с "другом": смешные ситуации

У вас есть домашний питомец? С кем вы его оставляете, когда вам нужно ненадолго уехать? Сейчас существует множество вариантов, с кем оставить кошку или собаку, пока вас не будет: от гостиниц для животных до передержек. Но можно и попросить присмотреть за вашим четвероногим другом кого-то из друзей или родственников. Только, пожалуйста, не оставляйте их с такими людьми, как в этом посте! Если бы они были няньками, они бы точно не прошли экзамен! Зато то, что обнаружили хозяева этих животных, заставило их вдоволь посмеяться.
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Животные, Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Веселье, Смешные картинки, Приколы, Прикол, Хохот.
19:44 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь