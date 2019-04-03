Усатые, хвостатые: забавные ситуации, в которые попали коты Все мы иногда попадаем в неловкие и не очень приятные ситуации, и наши животные — не исключение. Какими бы грациозными и аккуратными кошки ни считались, они тоже могут влипать в нелепые и смешные истории.