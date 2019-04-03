В Америке упал метеорит (Видео)

В небе над Флоридой пронесся огромный огненный шар, который напугал американцев. Как оказалось позже, это был метеорит.

Огромный метеор пролетел над Соединенными Штатами Америки 30 марта и перепугал местных жителей. Очевидцам удалось снять произошедшее на видео. На кадрах видно, как зелено-голубой шар внушающих размеров появляется, а затем моментально исчезает в ночном небе.

Падение космического тела зафиксировали радары. Ошеломительное зрелище можно было наблюдать в 23:52 по местному времени.

По словам специалистов, болиды попадают в земную атмосферу очень часто, однако они остаются незамеченными. Во-первых, эти небесные тела очень быстро сгорают. Во-вторых, они могут входить в атмосферу в дневное время суток, когда солнечный свет слишком яркий.