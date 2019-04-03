Властитель лягушек: Кошка Мочи - новая знаменитость в Instagram (Фото) Знакомьтесь, это Мочи (Mochi), очаровательная кошка, которая живёт вместе со своей хозяйкой и братом по кличке Чоко (Choco) в Портленде, штат Орегон. Мочи испытывает слабость к игрушечным зелёным лягушкам, поэтому хозяйка старается делать так, чтобы она не испытывала в них недостатка.