Когда поняли жизнь: Юморной взгляд малышей на бессмысленность жизни

Посмотрите на эти недовольные, суровые, хмурые лица, которые случайно поймали в кадр их родители. Ощущение, что они уже всё про всех знают, и на контрасте с их младенческим возрастом это выглядит ещё забавнее!