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Суббота, 06.04.2019
Когда поняли жизнь: Юморной взгляд малышей на бессмысленность жизни
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Когда поняли жизнь: Юморной взгляд малышей на бессмысленность жизни

Посмотрите на эти недовольные, суровые, хмурые лица, которые случайно поймали в кадр их родители. Ощущение, что они уже всё про всех знают, и на контрасте с их младенческим возрастом это выглядит ещё забавнее!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Забавные дети, Прикол, Смешные малыши.
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