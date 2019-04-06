Иди обниму: животные, которые просто обожают обниматься

Объятия придают нам ощущение спокойствия и безопасности.

Объятия придают нам ощущение спокойствия и безопасности. Наши пушистые друзья тоже используют объятия, чтобы продемонстрировать свою любовь и привязанность и стать ближе к своим человеческим мамам и папам.