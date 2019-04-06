Выборы Президента 2019
Скачать
Суббота, 06.04.2019
В Минфине назвали имена кандидатов на должности глав таможенной и налоговой служб
В Минфине назвали имена кандидатов на должности глав таможенной и налоговой служб
Председатель Херсонской ОГА уходит в отставку
Председатель Херсонской ОГА уходит в отставку
Назван лучший игрок 23 тура чемпионата УПЛ
Назван лучший игрок 23 тура чемпионата УПЛ
"Я стала еще более уверенной в себе": Джамала об изменениях после рождения ребенка
"Я стала еще более уверенной в себе": Джамала об изменениях после рождения ребенка

Иди обниму: животные, которые просто обожают обниматься

Смотрите фото (19)
Иди обниму: животные, которые просто обожают обниматься
22:20 Сегодня Телеграф Фото: zefirka.net

Объятия придают нам ощущение спокойствия и безопасности.

Объятия придают нам ощущение спокойствия и безопасности. Наши пушистые друзья тоже используют объятия, чтобы продемонстрировать свою любовь и привязанность и стать ближе к своим человеческим мамам и папам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (19)

Все по теме:

Животные, Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Приколы, Прикол, Хохот.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 6 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Прогноз погоды на 6 апреля: солнечно, местами до +20°
03 Приметы и обряды на 6 апреля – День Якова, День Захара Постника
04 Благовещение 2019: что обязательно нужно сделать в этот день
05 Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов
Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов
Страны G7 призывают власти Украины продолжать реформы
Страны G7 призывают власти Украины продолжать реформы
Киевская полиция заступила на усиленное патрулирование
Киевская полиция заступила на усиленное патрулирование
Благовещение 2019: что обязательно нужно сделать в этот день
Благовещение 2019: что обязательно нужно сделать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь