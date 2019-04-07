Ох уж эти переводчики: киноляпы в зарубежных фильмах с переводами русских слов

Имея большие гонорары и бюджеты на фильмы и сериалы, киноделы не всегда готовы потратиться на переводчиков. Порой они решают перевести иностранные слова по-своему. Такие промахи чаще всего происходят с русским языком. Ну уж очень он сложный для зарубежной аудитории.