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Воскресенье, 07.04.2019
Ох уж эти переводчики: киноляпы в зарубежных фильмах с переводами русских слов
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Ох уж эти переводчики: киноляпы в зарубежных фильмах с переводами русских слов

Имея большие гонорары и бюджеты на фильмы и сериалы, киноделы не всегда готовы потратиться на переводчиков. Порой они решают перевести иностранные слова по-своему. Такие промахи чаще всего происходят с русским языком. Ну уж очень он сложный для зарубежной аудитории.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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