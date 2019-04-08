Смейтесь, но не надорвитесь: "черный" юмор для светлого настроения

Очередная порция "черного" юмора для наших читателей. Надеемся, что эти смешные, иногда немного наивные, иногда несколько пугающие открытки зададут хороший тон на весь день. Всем улыбок и безоблачных дней. А если что-то пойдет не так, вспомните хорошую шутку, и обязательно откроется второе дыхание.