Не удержать смех: как "весело" проводят время мужчины на шопинге с женами

Для большинства мужчин шопинг с женами или девушками является настоящей пыткой, о чем свидетельствуют эти фотографии. Эти несчастные представители сильного пола ждут своих вторых половинок.