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"Эти люди мечтают видеть мир в огне": Комнатные бунтари творят абсолютный беспредел
Существует мнение, что правила созданы для того, чтобы их нарушать. Спорное утверждение, но в любом случае нарушать правила — это весело. Причем, чтобы повеселиться необязательно грабить банк или поджигать пенсионный фонд. Существует ряд незыблемых, необязательных и прочих нелепых правил, нарушение которых само по себе уже смешно, потому как это абсурд.
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