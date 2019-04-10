Посмейтесь от души: порция отличного юмора в картинках Когда у человека отличное настроение — ему кажется, что он способен абсолютно на все, и все в этом мире ему по плечу. И дабы у Вас было ощущения, что на спине есть крылья или плащ супергероя, предлагаем Вам от души посмеяться и зарядиться позитивом!