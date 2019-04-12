Осторожность никогда не помешает: забавные таблички, которые напоминают от этом

Часто многие из нас игнорируют предупреждающие таблички и надписи, ведя себя абсолютно беззаботно. А зря, ведь подобные меры призваны уберечь жизнь и нервы человека. Хотя некоторые объявления вызывают всего лишь улыбку.