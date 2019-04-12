Я буду сидеть здесь: собаки, которые чихать хотели на ваше личное пространство

Кошки имеют проблемы с уважением нашего личного пространства, но собаки не намного лучше - когда они хотят вашего внимания, они будут делать все, чтобы его получить, даже если им придется пробраться в туалет, когда вы засели там по важным делам или буквально сесть на вас.