Совпадение - не думаю: снимки, на которые нужно взглянуть дважды

Наши глаза и мозг невероятно преуспели в том, чтобы обманывать наше сознание. Иногда мы видим то, что хотим видеть, а бывает, что нежданные оптические иллюзии могут возникнуть даже там, где не предполагались авторами фотографий. Что ж, чуть ниже вы найдете подборку фотографий, на которые вам наверняка захочется взглянуть дважды. Хотя бы для того, чтобы понять, что же на самом деле на них происходит.