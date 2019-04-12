|
|
Совпадение - не думаю: снимки, на которые нужно взглянуть дважды
Наши глаза и мозг невероятно преуспели в том, чтобы обманывать наше сознание. Иногда мы видим то, что хотим видеть, а бывает, что нежданные оптические иллюзии могут возникнуть даже там, где не предполагались авторами фотографий. Что ж, чуть ниже вы найдете подборку фотографий, на которые вам наверняка захочется взглянуть дважды. Хотя бы для того, чтобы понять, что же на самом деле на них происходит.
Природные пейзажи и сказочные леса от фотографа из Норвегии (Фото)
Необычные, но очень модные тату в виде вышивки (Фото)
Природа не перестает удивлять: редкие и уникальные вещи, которые Вы вряд ли видели (Фото)
Я буду сидеть здесь: собаки, которые чихать хотели на ваше личное пространство
Женщины могут все: они взяли на себя работу мужчин во времена войны (Фото)
Осторожность никогда не помешает: забавные таблички, которые напоминают от этом
Крутые демотиваторы, которые развеселят даже самого угрюмого
Веселое настроение гарантировано: прикольные картинки
Названы негативные причины сверхурочной работы для женщин
Ежедневное употребление сыра негативно сказывается на здоровье
Беспощадная Бельгия: Причудливые чудеса архитектуры (Фото)
Движения малыша: поводы для радости и тревоги
Фрукты, о которых знает не каждый (Фото)
Композиции тонкой работы, сделанные из обычной бумаги (Фото)
Какими прозвищами дразнили знаменитостей в детстве
Кошки породы мейн-кун в объективе фотоаппарата (Фото)
Приятно познакомиться, лимон: первая встреча детей с кислым цитрусом (Фото)
Оригинальные и забавные снимки, которые были сделаны в нужный момент
Классический универсал Chrysler Town & Country 1966
Только не купаться: вид наших любимых питомцев после принятия горячей ванны
"Креативные" поделки своими руками: ожидание и реальность
Немного изобретательности и решимости: необычные горшки для растений (Фото)
Очаровательные мультяшки: художник из Бразилии превращает людей в мультгероев (Фото)
Сантехники - очень творческие люди: курьезные снимки, доказывающие это
Смех до слез: курьезные снимки со спортивных соревнований