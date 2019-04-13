Что здесь вообще происходит: питомцы, которые ведут себя как засранцы

Мы очень любим животных, и особенно наших питомцев. Однако это вовсе не означает что они не могут вести себя как полные засранцы и придурки, причем как по отношению к нам, так и к друг другу. Перед вами уморительные домашние животные, которым очень повезло что их любят, ибо ведут они себя как распоследние засранцы.